Perú registra una inflación de 1,3 % en 2025, la más baja a nivel regional

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional creció 1,3 % en 2025, con una variación de 0,21 % en diciembre pasado.

La inflación anual se explicó por incrementos en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,03 %), restaurantes y hoteles (2,70 %), transporte (0,61 %), educación (4,05 %), bienes y servicios diversos (2,54 %) y muebles, artículos para el hogar y la conservación del hogar (1,79 %).

Además, en recreación y cultura (1,76 %), prendas de vestir y calzado (0,96 %), salud (1,07 %) y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (1,43 %).

El informe técnico agregó que, por el contrario, disminuyeron los precios de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,02 %) y de comunicaciones (1,79 %).

Los precios al por mayor también bajaron en 3,83 % en 2025, con un descenso de 0,07 % en diciembre, debido a menores precios en productos de pesca y agrícolas, aunque se registro un incremento en los pecuarios y manufacturados, agregó.

El INEI informó, además, que el IPC en Lima fue de 1,5 % en 2025, con una tasa promedio mensual de 0,12 %, con lo que se mantuvo dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), establecido en un tope de 3 %.

El resultado en la capital peruana fue determinado por un alza en las divisiones de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,68 %), restaurantes y hoteles (2,70 %) y educación (4,03 %).

En menor medida, subieron bienes y servicios diversos (2,68 %), muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (2,48 %), transporte (1,05 %), prendas de vestir y calzado (1,37 %), recreación y cultura (1,98 %), Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,95 %) y salud (0,65 %).

Por otra parte, bajaron el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,34 %) y las comunicaciones (1,53 %).

En diciembre pasado, la inflación en Lima fue de 0,24 %, debido, principalmente, a mayores precios en transporte (1,57 %), recreación y cultura (0,32 %), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,31 %) y bienes y servicios diversos (0,22 %).

Por el contrario, disminuyeron los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,11 %) y comunicaciones (-0,07%).

Tras conocerse el reporte del INEI, el BCRP confirmó los datos y señaló que la inflación en Lima fue la menor en 8 años e implicó la tasa más baja de la región y un nivel inferior al observado en las principales economías desarrolladas, de la Eurozona, Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con información a noviembre de 2025.

Destacó que Perú mantiene el período más prolongado de inflación de un dígito en América Latina, al llegar a 28 años y 11 meses de estabilidad monetaria, el ciclo más largo registrado en la región desde la década de 1950.

El BCRP indicó que para 2026 y 2027 se espera una inflación de 2 %, en cada caso, si se considera la disipación de los choques de oferta, una actividad económica alrededor de su nivel potencial y expectativas de inflación en descenso.