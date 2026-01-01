Una Nochevieja que viró en tragedia en una lujosa estación de esquí en los Alpes suizos

Este drama, sin precedentes en el cantón de Valais, donde se encuentran las principales estaciones de esquí de Suiza, ha causado al menos 40 muertos y 115 heridos, según informaciones oficiales.

Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas, según testimonios recogidos por EFE.

Una vigilia espontánea se realizó por la noche muy cerca del lugar del suceso, con decenas de familias y de jovenes que llegaban para depositar flores, muñecos y, en algunos casos, abrazarse confundidos y en medio del llanto por la magnitud de lo ocurrido.

La mayoría de heridos presentan quemaduras graves, en algunos casos de hasta el 60 % del cuerpo, que requerirán meses y hasta años para ser tratadas, según han señalado especialistas del Hospital de Lausana, que cuenta con una unidad especializada en estos casos y al que han sido trasladados varias de las personas en estado crítico.

Rayan, un joven residente en Crans Montana, relató a EFE que se encontraba en otra fiesta a pocos metros del bar siniestrado y que vio cómo varias personas se pusieron en riesgo intentando ayudar a los atrapados, varios de las cuales pudieron ser rescatadas justo a tiempo.

Otros testigos han hablado de "escenas de horror", de personas que salían a mitad quemadas y se desplomaban en la acera.

Al mismo tiempo han salido a relucir actos de solidaridad, con muchos heridos que eran atendidos y llevados al hospital por vecinos, a pesar de que la policía, bomberos y socorristas tardaron pocos minutos en llegar desde que se emitiera la primera alarma a la 01.30 (hora local).

Además de las llamas y las temperaturas, la emisión de humo tóxico causada por la combustión de material plástico ha complicado la situación de los heridos, por lo que muchos presentan también graves problemas respiratorios, comentó en una rueda de prensa el jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, Mathias Reynard.

La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión", aunque la causa inicial del incendio todavía no se ha podido determinar de manera oficial.

Víctoria, una joven que pudo escapar de las llamas, señaló que el incendio se inició luego de que una joven subió sobre los hombros de un camarero con una botella de champagne con bengalas, las que habrían causado las primeras llamas en el techo del local.

Frente a las insistentes preguntas sobre el respeto de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que no podía pronunciarse porque las indagaciones están en curso.

Por el momento y por motivos relacionados con la investigación, algunos restos de víctimas siguen dentro del local incendiado, indicaron fuentes policiales.

Pilloud sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo tomará la identificación" de las víctimas mortales, para lo cual se ha puesto en marcha un importante dispositivo de especialistas en medicina legal.

Aseguró en este sentido que se están haciendo muchos esfuerzos por devolver los restos de los fallecidos a sus familias lo antes posible.

Algunas familias siguen en la incertidumbre de si sus seres queridos han sobrevivido, ya que algunos heridos que llegaron a los hospitales no han podido ser identificados porque sus documentos fueron destruidos por el fuego.

Debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados a través de pruebas de ADN, comentó el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler.

Solo una vez que todos los restos hayan sido identificados se podrá determinar cuántas de las víctimas mortales son extranjeras, aunque el avance de la identificación ya ha permitido establecer que varias son italianas.

Crans Montana suele recibir a un gran número de turistas en estas fechas y el bar donde se ha producido esta tragedia era uno de aquellos a los que los esquiadores solían acudir una vez terminado su día de deporte.

En esta localidad, que tardará en recuperarse de este drama, se celebrará en 2027 el campeonato mundial de esquí alpino.