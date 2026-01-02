Argentina recomienda a sus ciudadanos no viajar a Irán debido a las protestas

"Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país", expresó este viernes la Cancillería argentina en un breve comunicado.

Tras dos días de relativa calma, las protestas iniciadas el pasado domingo continuaron este viernes en diversas ciudades del país, incluida Teherán.

"A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación", alertó la Cancillería.

Este viernes los manifestantes iraníes volvieron a salir a las calles de los barrios orientales y occidentales de Teherán, coreando lemas contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, según imágenes publicadas por activistas en redes sociales.

Además, se han registrado protestas nocturnas en las grandes ciudades de Mashhad (noreste) y Shiraz (sur), así como en Zahedán (sureste).

Según la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, durante los primeros cinco días de movilizaciones que comenzaron el domingo pasado, murieron al menos siete manifestantes y otras 33 personas resultaron heridas, mientras que unas 119 fueron detenidas.

Las protestas se han extendido a más de una treintena de ciudades, convirtiéndose en la mayor expresión de descontento ciudadano en Irán desde las revueltas de 2022.