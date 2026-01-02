Baja un 42,6 % la migración irregular a España debido al desplome de la ruta canaria

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, publicados este viernes, la llegada de 36.775 migrantes por vía irregular contrasta con las 64.019 personas de 2024, un año que batió récords de entradas por mar y por la ruta canaria en particular.

La gran mayoría de entradas por vía irregular fueron por mar (un total de 32.925), a bordo de 1.235 embarcaciones precarias, frente a los 1.810 que arribaron en 2024.

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de entradas de personas extranjeras a España y muchas de las que arriban de esta forma son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.

Según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre 70 y el 80 % de las personas que arribaron al país en embarcaciones precarias en 2024 pidió asilo en España por alguno de esos motivos.

Las Islas Canarias cerraron el año con 17.788 migrantes llegados irregularmente a sus costas, una cifra alta, pero bastante menor que los dos récords consecutivos de 2023 y 2024, con 39.910 y 46.843 personas, respectivamente.

De nuevo la presión se volcó en la pequeña isla de El Hierro, que concentró en torno al 60 % de las llegadas: en torno a 10.600 personas, casi tantas como habitantes tiene la isla (11.993).

La caída del 62 % en las llegadas por la ruta canaria en 2025 se atribuye a los esfuerzos por controlar las salidas tras los recientes acuerdos de la UE y España con los gobiernos de Marruecos, Mauritania y Senegal

Según datos de ACNUR, la mayoría de las personas que llegaron a España por esta ruta proceden de Mali (36,8 %), Senegal (25 %) y Guinea (11,7 %).

La canaria es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y los últimos datos de ACNUR hablan de 416 personas muertas o desaparecidas este año hasta el pasado 30 de noviembre, una cifra que la ONG Caminando Fronteras eleva a 1.906 víctimas en todo 2025.

El año 2025 fue muy diferente para las Islas Baleares; aunque con cifras mucho menores que en el caso de Canarias, este archipiélago vivió un crecimiento del 24,5 por ciento en las llegadas irregulares, de las 5.882 registradas en 2024 hasta las 7.321 de este 2025.

En cuanto a una posible reorientación de los flujos de la ruta canaria a la balear, cabe señalar que mientras que la primera la utilizan mayoritariamente refugiados de Mali y migrantes de Senegal, la segunda la toman personas argelinas y marroquíes.

Sí ha habido alguna transferencia de migrantes marroquíes, que en 2020 y 2021 llegaron a representar más del 50 % de los flujos a Canarias y hoy suponen alrededor del 11 %.

Las llegadas por vía marítima a la península ibérica bajaron un 9,4 %: de las 8.598 registradas en 2024 hasta las 7.787 de este 2025.

En cuanto a las ciudades españolas de Ceuta y Mellia, en el norte de África, con frontera terrestre con Marruecos, las llegadas por mar siguen siendo escasas, pero los accesos por vía terrestre (que incluyen los que se producen a nado desde algún punto de la costa marroquí) crecieron un 45,4 %, hasta 3.850 personas, la inmensa mayoría en Ceuta. EFE