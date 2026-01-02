El CAC-40 sube un 0,56 % y abre el año con una sesión en la que roza su máximo histórico

Pese a abrir en números rojos, el CAC-40 rápidamente revirtió su rumbo y amplió sus ganancias hasta cruzar la marca de 8.200 puntos por primera vez desde el 13 de noviembre pasado.

Así, el principal indice parisino rozó hoy su máximo histórico de 8.314 puntos (alcanzado en la citada sesión de hace siete semanas) cuando solo quedaba algo más de una hora para el cierre.

Pero cedió en la recta final para situarse al cierre en 8.195,21 puntos en una jornada en la que cambiaron de manos acciones por valor de 2.850 millones de euros.

Los títulos que tiraron para arriba del índice estrella parisino fueron principalmente STMicro (4,46%), Safran (3,30%), Stellantis (3,27%), Airbus (2,67%) y Renault (2,65%).

En el otro extremo, bajaron sobre todo las acciones de Euronext (-1,88%), Dassault Systemes (-1,85%) y Essilorluxottica (-1,63%).