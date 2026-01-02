La Bolsa de Milán empieza el año con buen pie (0,96 %) y en máximos desde el 2000

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,88 %, hasta los 48.079,88 enteros.
Durante la sesión se cambiaron de manos 567 millones de acciones por un valor de 3.183 millones de euros (unos 3.735 millones de dólares al cambio actual).
La industria italiana animó este primer día del calendario bursátil milanesa y, entre los títulos que mayores beneficios recogieron, destacó la naviera Fincantieri, que aumentó el valor de sus participaciones en un 5,75 % gracias a un nuevo contrato con la Marina india.
También ganaron Stmicroelectronics (4,25 %), la compañía del sector de la defensa Leonardo (4,19 %), la fabricante de cables Prysmian (4,05 %), la petrolera Saipem (2,50 %), el coloso del motor Stellantis (2,68 %) o la gasística Italgas (1,63 %).
Completaron los números verdes algunos títulos bancarios como Banca Monte Paschi Siena (2,42 %), Banca Popolare Sondrio (2,04 %) o Banca Popolare Emilia Romagna (1,42 %).
En el lado contrario, el de las pérdidas, quedaron la red de cobros Nexi (1,68 %), Telecom Italia (1,52 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (1,28 %), la cementera Buzzi (0,96 %), Ferrari (0,57 %) o las loterías Lottomatica (0,62 %).