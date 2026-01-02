Los apagones afectarán al 48 % de Cuba de forma simultánea este viernes

Entre las principales causas de la crisis energética están, según el Gobierno cubano, las frecuentes roturas en las centrales térmicas con décadas acumuladas de explotación, así como la falta de divisas del Estado cubano para importar el combustible para generar electricidad.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” de esta jornada -en la tarde-noche-, una capacidad de generación de 1.550 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2.950 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.400 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.430 MW, según la UNE.

Actualmente, cuatro de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía debería aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 79 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de decena están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y también han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.