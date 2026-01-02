Suben a dos los fallecidos por sismo de 6,5 en Guerrero, sur de México

De acuerdo con el reporte oficial, en la capital del país se registró una persona fallecida y 12 lesionadas, además de afectaciones puntuales en infraestructura urbana, incluida la caída de plafones en el Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin impacto en la atención a usuarios.

La CNPC también reportó que fueron atendidas fallas en 44 transformadores por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operó con normalidad.

En el sureño estado mexicano de Guerrero, las autoridades locales reportaron afectaciones en 16 municipios, entre ellos Acapulco de Juárez, San Marcos, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán, con daños como derrumbes, caída de árboles y postes, y bardas colapsadas.

La CNPC confirmó “el fallecimiento de una mujer en la localidad de Las Minas, municipio de San Marcos”, mientras continúan la cuantificación de viviendas dañadas y las evaluaciones de riesgo, en tanto que autoridades estatales ya sumaban al menos 700 viviendas afectadas, de las cuales colapsaron 70.

En Acapulco se atendieron 19 reportes de fugas de gas licuado de petróleo (LP), se retiró escombro de cuatro bardas colapsadas y continuaron labores de limpieza por 18 derrumbes de tierra y rocas en vialidades como la avenida Escénica.

En otros sitios de Guerrero, como en Chilpancingo se atendieron tres fugas de gas LP y se realizó limpieza por una barda colapsada, mientras que en Chilapa se reportó un hospital afectado; y en Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán se registraron dos y cuatro viviendas afectadas, respectivamente.

La dependencia indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional instaló un Puesto de Mando en San Marcos y activó la fase de auxilio del Plan DN-III-E, programa de atención a desastres naturales, en tanto la Secretaría de Marina activó el Plan Marina. Además, el gobierno estatal declaró sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

En materia de servicios, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) actualizó que el suministro eléctrico quedo restablecido por completo en Guerrero, tras un despliegue de 354 trabajadores, 79 grúas y 138 vehículos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) también señaló atención al 100 % de afectaciones en tramos carreteros para permitir el paso, con trabajos complementarios en estructuras y drenaje.

En Oaxaca, donde el sismo se percibió con fuerza en varias regiones, no se reportaron afectaciones a población, infraestructura ni servicios básicos, añadió la CNPC.