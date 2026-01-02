Uruguay duplica de un año a otro las intervenciones de Bomberos en incendios forestales

El vocero del cuerpo, Víctor Fagúndez, explicó este viernes que el país enfrenta "temperaturas muy elevadas, déficit hídrico ya instalado y vientos reinantes" que favorecen la propagación del fuego por la "sequedad del combustible" vegetal.

Añadió que, en comparación con veranos anteriores, la actividad "se ha superado ampliamente", con 5.300 salidas registradas y 711 hectáreas quemadas solo entre el pasado 31 de diciembre y el 1 de enero.

Fagúndez señaló que Bomberos mantiene a "todos los efectivos trabajando" y que en este momento se combaten cuatro focos activos. Dos de estos son Montevideo, con superficies afectadas que ya superan las 60 hectáreas, lo que calificó como dimensiones "importantes".

En esas zonas se han abierto calles cortafuegos, trabajan vecinos en coordinación con los equipos y operan helicópteros de la Policía Aérea para contener el avance hacia viviendas y consolidar líneas de control.

Ante la tentación de vecinos de acercarse a ayudar, Fagúndez insistió en que "la seguridad es lo primero" y pidió no ingresar en la "zona caliente" donde opera Bomberos, sino permanecer solo en sectores seguros para evitar nuevas víctimas por la rápida propagación de las llamas.

El vocero de los Bomberos advirtió que, según los datos del organismo, el 89 % de las causas de los incendios se atribuyen al factor humano, por lo que varios episodios están en etapa de investigación.

Fagúndez reconoció un "desgaste físico" entre los efectivos por "muchas horas continuas de trabajo", aunque aseguró que todo el personal está operativo y que los bomberos que estaban libres se han sumado para reforzar los turnos.

En este sentido, el portavoz recordó que se incorporaron 150 bomberos zafrales y que se cuenta con apoyo de la Policía Aérea, el Sistema Nacional de Emergencias y helicópteros de la Fuerza Aérea cuando es necesario.

Además, puso en valor el trabajo conjunto con las Intendencias en el uso de maquinaria pesada y en controles, como las propuestas de multas y videovigilancia para sancionar a quienes arrojen basura o enciendan fuego en áreas sensibles.