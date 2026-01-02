Wall Street cierra mixto en su primer día de operaciones de 2026, tras un año de ganancias

Al cierre, el Dow Jones subió un 0,66 %, hasta 48.382 puntos, y el S&P 500 subió un 0,19 %, hasta 6.858; mientras que el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,03 %, hasta 23.235 unidades.

La subida del principal indicador estuvo liderada por el fabricante aeronáutico Boeing, que creció 4,87 %, el gigante de maquinaria pesada Caterpillar, que subió 4,44 %; y el banco de inversión Goldman Sachs, que lo hizo 4,03 %.

Las tecnológicas Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor arrancaron con subidas un año en el que se esperan buenos datos, aupados por el auge de la inteligencia artificial (IA).

La jornada ha estado marcada también por la subida de las acciones de minoristas de muebles después de que el presidente, Donald Trump, aplazara los aranceles del 25 % a muebles tapizados, los armarios de cocina y los muebles de baño por un plazo de un año.

La marca de muebles de lujo y decoración para el hogar RH acabó el día con una subida del 7,96 %; la empresa de productos de alta gama para el hogar Williams‑Sonoma lo hizo un 5,19 %; y la plataforma de comercio electrónico de muebles, decoración, artículos para el hogar Wayfair un 6,12 %.

Las acciones de Tesla mantuvieron la tendencia a la baja de los últimos días y la empresa, de la que Elon Musk es el consejero delegado, cerró con una caída de 2,59 %.

Este dato llegó después de que este viernes se confirmara el sorpaso de la china BYD a Tesla como el mayor fabricante de automóviles del mundo.

La bolsa de Wall Street, que permaneció cerrada ayer por el festivo de Año Nuevo, sigue sin mostrar claramente indicios del 'rally de Santa Claus', un término acuñado por los analistas bursátiles para describir una subida de la bolsa entre finales de diciembre y los primeros días de enero.

Se espera que el próximo año esté marcado por la política monetaria de la Reservada Federal (Fed), asediada por Trump para que actúe en su interés, especialmente después de que el mandatario nombre al sucesor del actual presidente, Jerome Powell, cuyo mandato acaba el próximo mes de mayo.