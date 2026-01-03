Bielorrusia condena el ataque a Venezuela y dice que será un "segundo Vietnam"

"El presidente de Bielorrusia (Alexandr Lukashenko) condena categóricamenteme el acto de agresión estadounidense contra Venezuela", asegura la portavoz presidencial, Natalia Eismont, citada por la agencia estatal BELTA.

Eismont agregó que Lukashenko dijo en una reciente entrevista con medios estadounidenses que semejante desarrollo de los acontecimientos "sería el segundo Vietnam" para EEUU y que los estadounidenses no lo necesitan.

También el Ministerio de Exteriores bielorruso condenó el ataque de Washington y lo calificó de una "amenaza directa a la paz y la seguridad" en el mundo.

Previamente, Moscú criticó la "agresión militar" de Washington contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.

