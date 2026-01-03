Brasil reconoce a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela en ausencia de Maduro

La viceministra de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, dijo durante una rueda de prensa que Rodríguez, en su calidad de vicepresidenta, "está como presidenta interina" del país.

Rocha también apuntó a la posibilidad de celebrar este domingo una reunión ministerial por videoconferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar sobre el ataque estadounidense a Venezuela.

Más temprano, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva condenó la operación militar, al decir que "cruzaba una línea inaceptable" y representaba una "afrenta gravísima a la soberanía".

Además, Lula dijo que la ONU debe dar una respuesta "vigorosa" a los acontecimientos y aseguró que Brasil "sigue a disposición" para "promover la vía del diálogo y de la cooperación".

Por otra parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este sábado que el país norteamericano va a controlar Venezuela hasta que haya una "transición segura" y dijo que su Gobierno mantiene conversaciones con Delcy Rodríguez.

La acción militar involucró el bombardeo de varias bases militares en Venezuela y la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a EE.UU., donde responderán en los tribunales a acusaciones de participación en el narcotráfico, según el Gobierno estadounidense.

A comienzos de diciembre, Lula habló por separado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y con Maduro para intentar mediar en el conflicto, agravado hace cuatro meses con el despliegue de una flota de guerra estadounidense frente a las costas venezolanas.

El gobernante brasileño se ha mostrado crítico con los bombardeos de lanchas civiles que, según dicen las autoridades estadounidenses, transportan drogas que tienen como destino el país norteamericano.