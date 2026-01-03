Canadá pide el respeto a la ley internacional pero evita criticar las acciones de EE.UU.

Horas después de la acción estadounidense, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, emitió un tibio comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que Ottawa "solicita a todas las partes que respeten la ley internacional y reafirma su apoyo al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática".

Anand añadió que el Gobierno canadiense está cooperando "con sus socios internacionales y siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos" y recordó que "desde 2019, cuando Canadá cerró su embajada en Venezuela, nos hemos negado a reconocer cualquier legitimidad del régimen de Maduro".

La posición del Gobierno del primer ministro Mark Carney contrasta con la del líder de la oposición canadiense, el conservador Pierre Poilievre, quien a primeras horas del sábado felicitó al presidente de EE.UU., Donald Trump, por el arresto del "narcoterrorista y dictador socialista Nicolás Maduro".

Poilievre dijo en un comunicado que Maduro "debería vivir el resto de sus días en prisión" y afirmó que el "legítimo ganador de las más recientes elecciones venezolanas, Edmundo González", debería asumir la presidencia del país junto con "la valiente heroína y voz del pueblo venezolano, María Corina Machado".

El Gobierno canadiense ha evitado criticar a EE.UU. desde que, a finales de 2025, el Gobierno estadounidense empezó a atacar embarcaciones en el Caribe, a las que acusó de transportar drogas, causando decenas de muertes.

En diciembre, a preguntas de EFE sobre la posición de Canadá ante los ataques en el Caribe, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense se limitó a señalar que Ottawa estaba "vigilando la situación de seguridad de forma estrecha".

"Canadá está comprometida a trabajar con socios internacionales y en los foros multinacionales para avanzar en la paz y seguridad en la región", añadió el portavoz canadiense.