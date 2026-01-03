Cientos protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires contra captura de Maduro

La protesta fue convocada por organizaciones sociales y partidos de izquierda bajo el lema ´Fuera yanquis de Venezuela y América Latina´ y para repudiar la intervención estadounidense en Venezuela.

La diputada nacional Mónica Schlotthauer, del partido Izquierda Socialista, destacó en diálogo con EFE que la movilización reunió a distintos sectores y subrayó que no fue en defensa a Maduro sino en rechazo a una intervención militar directa de los Estados Unidos en Latinoamérica.

"Con la misma convicción que apoyamos toda la lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de Maduro, hoy decimos que no creemos que de la mano de Trump, por más que nos diga que quiere pacificar, venga la paz y la democracia que reclaman los pueblos”.

La diputada señaló: “Lo que quieren es el petróleo. Nosotros decimos que el petróleo es de nuestras tierras y Latinoamérica es para los trabajadores y los pueblos”.

Durante la protesta se observaron pancartas con consignas como “Abajo la agresión de EE.UU. a Venezuela”, “Fuera yanquis de Latinoamérica” y “No seremos una estrella más de la bandera yanqui”, además de banderas de Venezuela y Cuba.

Pablo Almeida, dirigente de la corriente sindical 'A Luchar' y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dijo a EFE frente a la sede diplomática estadounidense: “Rechazamos con toda nuestra fuerza esta nueva intromisión del imperialismo yanqui en el territorio latinoamericano, esta vez con un descaro que no se veía hace 36 años, desde la invasión a Panamá”.

Almeida remarcó que no apoya al Gobierno de Maduro pero afirmó: “Creemos que los pueblos latinoamericanos tenemos que movilizarnos, como lo estamos haciendo hoy acá, pero de forma mucho más organizada, hasta derrotar esta nueva agresión imperialista”.

La Embajada de EE.UU. permanece vallada desde la madrugada de este sábado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó en las calles aledañas un fuerte operativo policial.

Según informó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde la madrugada el Ministerio de Seguridad porteño dispuso “un refuerzo preventivo con unidades especiales y mayores recorridas del personal policial en embajadas y residencias de Estados Unidos y Venezuela”.

Las protestas contra el ataque estadounidense se replicaron en otras ciudades del país, como Rosario, Mar del Plata, Neuquén y Salta, según informaron las organizaciones convocantes.

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el ataque contra Venezuela y ofreció la ayuda de su país en la transición política en el país tras el anuncio de Trump de que Washington gobernará el país caribeño durante un tiempo.

Trump informó hoy que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serían llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.