La gobernadora de Puerto Rico apoya operación militar de Estados Unidos contra Venezuela

"Es un nuevo día para Venezuela. La información confirmada hoy por el presidente Donald J. Trump representa un acontecimiento de gran relevancia", expresó González en un comunicado de prensa difundido por La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño.

A su vez, afirmó que "la acción decisiva de los Estados Unidos, liderada por el Presidente Trump reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos".

"Reitero mi solidaridad con el pueblo venezolano y mi esperanza de que este proceso abra paso a una transición ordenada, pacífica y democrática que permita a Venezuela reencontrarse con la libertad y la prosperidad", agregó.

González resaltó, además, que "por años he denunciado el socialismo que ha tenido a Venezuela preso".

Igualmente, la gobernadora agradeció a los secretarios de Estado y de Guerra de EE.UU., Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y "a nuestras fuerzas armadas por capturar al tirano Maduro y que sea llevado a la justicia".