La OEI pide la desescalada de las tensiones y la defensa de la democracia en Venezuela

En un comunicado, la OEI reafirmó su compromiso histórico con la región iberoamericana y subrayó que la democracia, el diálogo y el Estado de Derecho son requisitos "fundamentales" para la convivencia pacífica, la estabilidad institucional y el bienestar del pueblo venezolano y el resto de países de esta comunidad.

"Como organismo decano de la cooperación iberoamericana, la OEI reitera su disposición a acompañar, en el marco de sus competencias y principios, cualquier iniciativa de mediación y diálogo que contribuya a la restauración del entendimiento, el orden democrático, la convivencia pacífica y el bienestar en el país y en toda Iberoamérica", incidió.

La OEI es, desde 1949, la primera organización intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente, su secretario general es el español Mariano Jabonero.

Cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General, ubicada en Madrid.

En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica.

Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 11 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.