México repatría restos de víctimas del accidente aéreo en Galveston, Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó en una nota informativa que, tras las gestiones consulares y en coordinación con la Secretaría de Marina, “realizó todas las acciones necesarias para repatriar los restos” de quienes perdieron la vida en el siniestro.

De acuerdo con el comunicado, el vuelo llegó a México este viernes 2 de enero con los restos de “cuatro elementos navales y uno del médico civil”, en el marco de los trabajos de retorno de las víctimas.

Además, la SRE detalló que personal consular acompañó a las dos personas sobrevivientes durante su recuperación en el Hospital John Sealy, en Galveston.

Una de ellas regresó a México el martes 30 de diciembre junto con su familia, según el reporte oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a la segunda sobreviviente, la Secretaría informó que “evoluciona favorablemente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el menor fallecido durante el siniestro, la Cancillería explicó que, mediante gestiones con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el padre del menor fallecido ingresó a ese país con un permiso humanitario para acompañar a su pareja, sobreviviente del percance, y para estar presente en las diligencias relacionadas con la muerte del niño.

La Cancillería señaló que, desde que se tuvo conocimiento del accidente, el Consulado General de México en Houston acudió al lugar del siniestro y mantuvo contacto con la Oficina del Alguacil del Condado de Galveston para dar seguimiento a la investigación sobre las causas del suceso.

La SRE subrayó que para el Gobierno de México es una “alta prioridad” brindar protección consular “oportuna y expedita” a connacionales ante circunstancias similares en el extranjero, al tiempo que continúan las gestiones vinculadas al caso.