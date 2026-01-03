Monjes budistas que marchan por la paz en EE.UU. cumplen 70 días rumbo a Washington

En su última publicación, los monjes mostraron una imagen descansando en una comunidad rural de Georgia luego de cumplir con un recorrido de más de 30 millas esta jornada.

La caminata, iniciada el 26 de octubre de 2025, está planeada para durar hasta mediados de febrero de 2026 y recorre unas diez jurisdicciones estatales antes de llegar a la capital del país con paradas en zonas urbanas donde los monjes comparten mensajes de bondad y atención plena con quienes se acercan a saludarlos. Georgia

A lo largo de la ruta, el grupo ha enfrentado adversidades: en un accidente registrado en Texas en noviembre, dos miembros resultaron heridos cuando un vehículo impactó el coche de escolta detrás de los caminantes, y uno de los monjes tuvo que someterse a una amputación de pierna y posteriormente se reincorporó al grupo.

En localidades como Decatur (Georgia), cientos de personas se congregaron para escuchar bendiciones y reflexiones de los monjes, que enfatizan la práctica diaria de la atención consciente y la paz interna como medios para influir positivamente en la sociedad; su avance ha generado un notable seguimiento en redes sociales, incluyendo masivas interacciones en torno a su "perro de paz" que acompaña la peregrinación.

Tras atravesar Texas, Louisiana y Mississippi, los monjes continúan su caminata por Georgia y Carolina del Norte, ajustando su trayecto para incluir más paradas en comunidades locales donde imparten charlas sobre meditación y resolución de conflictos, se espera que los budistas arriben a Washington aproximadamente el 26 de febrero.

Diversos medios estadounidenses destacaron recientemente que la caminata no solo busca visibilidad mediática, sino que se ha convertido en un fenómeno social en varias ciudades del sur, donde escuelas, grupos de voluntarios y autoridades locales se han sumado a las actividades de los monjes, generando un efecto multiplicador de su mensaje de paz y atención plena.