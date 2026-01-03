Pedro Sánchez llama a la desescalada en Venezuela y pide respetar el derecho internacional

En una publicación realizada en su cuenta de X, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de España está haciendo "un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela" y ha detallado que tanto la embajada como los consulados están operativos, mientras el Ministerio de Exteriores español está pendiente de la situación de la colonia en el país.

La publicación de Sánchez añade un comunicado de Exteriores en el que se destaca que el ministro José Manuel Albares y el propio ministerio siguen la situación "de manera coordinada" con los socios de la Unión Europea y los países de la región.

Albares ha reunido al gabinete de crisis del Ministerio de Exteriores para seguir la situación, después de que este sábado el Ejército estadounidense lanzara un ataque aéreo contra la capital venezolana.

Este mismo sábado, Albares ha hablado con el líder opositor venezolano, Edmundo González, que reside en España después de que el Gobierno facilitara su salida del país latinoamericano.

El personal de la E​mbajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, "se encuentran todos bien", destaca el comunicado de Exteriores.

España, subraya el texto, hace un llamamiento a la deses​calada y a la moderació​n, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas, al tiempo que recuerda que España no reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela".

El presidente Donald Trump ha informado este sábado de que Estados Unidos ha realizado con éxito "un ataque a gran escala contra Venezuela" y ha afirmado que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado y sacado por aire del país junto con su esposa".

Horas después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha trasladado que Nicolás Maduro ha sido arrestado y que se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos.

El senador republicano Mike Lee ha asegurado que tras la captura del líder venezolano, no se esperan nuevas acciones militares en el país.