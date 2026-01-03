Sanguinetti celebra "la caída de un dictador", pero llama a hacer análisis muy serenos

"Nuestro país vivió una dictadura, sabemos lo que fue el exilio y basta ver el rostro esperanzado de tantos venezolanos exiliados en el mundo en este momento celebrando para entender lo que significa la caída del dictador, que hace muy poco tiempo organizó una gran farsa electoral", planteó el exmandatario en rueda de prensa.

En segundo lugar, Sanguinetti planteó que el accionar estadounidense "no puede ser más que una intervención liberadora" para el pueblo venezolano "que es el que tiene que, en definitiva, resolver su destino".

"Creo que todos debemos contribuir a ello", añadió el exmandatario y sugirió buscar los mecanismos para encontrar una solución "liberadora, no de dominación".

Lo lógico, admitió Sanguinetti, sería que "Edmundo González Urrutia y María Corina Machado fueran a la Venezuela que los votó, pero las realidades de facto están allí y ya veremos".

"La caída de un dictador se debe celebrar. El derecho debiera resplandecer, pero no funciona. Y el primero que no lo ha hecho funcionar es la propia dictadura", explicó el dos veces presidente del país sudamericano (1985-1990 y 1995-2000)

Al ser consultado sobre la postura que deben adoptar el resto de los países, Sanguinetti subrayó que aquellos que deseen colaborar "no deben simplemente remitirse a declaraciones, sino tratar de buscar caminos para resolver esto".

Cuestionó, sobre este punto, que el Gobierno uruguayo haya limitado su declaración a rechazar la invasión estadounidense y no haya condenado a su vez la dictadura venezolana: "Uruguay no está colaborando cuando se queda simplemente con la condena", lamentó.

"Tenemos que tener entonces ese buen criterio de buscar soluciones políticas. Repito, una intervención liberadora no puede ser tampoco una intervención dominadora", insistió.

Más temprano el Gobierno uruguayo emitió un comunicado manifestando su seria preocupación ante los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana" y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe "como una zona de paz".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serían llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.