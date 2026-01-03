Un adolescente herido, casas y cultivos destruidos en ataques de colonos en aldea de Belén

El joven herido fue trasladado a un hospital por la Media Luna Roja Palestina tras recibir un disparo en la pelvis durante los enfrentamientos que estallaron tras la incursión de los colonos, agrega Wafa.

Los colonos, según explicó a Wafa Musa Abayat, jefe del consejo de la aldea, atacaron también una escuela y varias casas además de destrozar cultivos agrícolas.

Asimismo, en la aldea de Al Mughayyair, al noreste de Ramala, las fuerzas israelíes irrumpieron en tierras agrícolas y detuvieron allí a cuatro activistas extranjeros que habían acudido para dar apoyo a la familia Abu Naeem, que ha sido objeto de ataques y provocaciones diarias por parte de los colonos, recoge Wafa.

La situación en este y otros puntos de la Cisjordania ocupada lleva meses siendo especialmente tensa en los que familias palestinas han sufrido ataques a manos de los colonos israelíes, pero también redadas del Ejército israelí.

