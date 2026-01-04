Al menos dos muertos en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano señaló que "dos ciudadanos murieron" tras un ataque israelí que tuvo como objetivo un vehículo en la carretera entre las localidades Safad al Batikh y Jmaijmeh, ambas en el sur, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

En un breve comunicado anterior, las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI) indicaron que "hace poco, en respuesta a las continuas violaciones por parte de Hizbulá de los acuerdos de alto el fuego, atacaron a un terrorista" del grupo chií en la mencionada zona.

La ANN también informó de que el Ejército israelí había atacado con varias "bombas incendiarias" la zona de El Mahafir, en las afueras de la ciudad de Aitaroun, situada también en el sur del país, a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano.

En noviembre de 2024, ambos países firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios.

El grupo Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor de esta tregua.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que Hizbulá está intentando rearmarse, una situación que vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región.