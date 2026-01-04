Cuba advierte a América Latina y el Caribe de "amenaza inminente" tras ataque a Venezuela

Al intervenir en una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Rodríguez consideró que se trata de una "amenaza existencial de carácter histórico y transversal a todas las líneas políticas e ideológicas".

El ministro de Exteriores insular abogó porque "todos los Estados de la Celac pongan a un lado sus diferencias para defender colectivamente las bases de la independencia y soberanía de los países del área de cara a esa amenaza".

Recalcó que Cuba rechaza la "brutal intención" de Washington de imponer "instrumentos de dominación" con los que tratan a la América Latina como "patio trasero" porque "no es un territorio en disputa, no pertenece a nadie más que no sea a la soberanía de los pueblos".

También dijo que urge movilizar todos los esfuerzos diplomáticos y políticos para demandar la "liberación inmediata" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como exigir el debido respeto por la integridad territorial y le independencia venezolana.

"Habrá que reclamar la rendición de cuentas de los responsables de las agresiones", señaló el canciller cubano y se pronunció por no permitir que "la fuerza y la barbarie prevalezcan sobre el derecho internacional" y que "la soberanía de un pueblo hermano sea sacrificada".

Tras los bombardeos estadounidenses del pasado sábado a varias zonas de Venezuela y el operativo militar que culminó en la captura de Maduro y Flores, el Gobierno de La Habana -aliado histórico de Caracas- los tachó de "acto de terrorismo" y "atropello a la norma internacional".

Además responsabilizó a Washington "por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión" y consideró esos actos son una "descarnada agresión imperialista y fascista" con "la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región".