El Gobierno francés promete una postura "más firme y ofensiva" frente a Mercosur o la PAC

En una carta abierta, publicada en sus redes sociales en la víspera de dos días de reuniones con los sindicatos agrícolas, Lecornu aseguró que comprende el sentimiento de injusticia del sector que se opone al acuerdo con Mercosur, a los cambios en la PAC y a un nuevo impuesto a los fertilizantes, y que ha protagonizado también protestas por el sacrificio de los rebaños de bovinos afectados por el brote de dermatosis nodular contagiosa (DSC) en el país.

"Durante demasiado tiempo, un sentimiento ha dominado su profesión: el de la profunda injusticia, el de la inequidad estructural, el de un cúmulo de normas lejanas que, a veces, han perdido su sentido común", escribió el primer ministro en la carta, publicada también en varios periódicos.

Sobre los acuerdos comerciales, Lecornu afirma que "se verán cuestionados cada vez que se desequilibren", como ha hecho Francia con el que debería firmarse el próximo 12 de enero entre la UE y Mercosur, tras ser aplazada su rubrica el pasado diciembre.

El primer ministro instó en su misiva a la UE a "incrementar rápidamente" sus controles fronterizos para todos los productos que "no cumplan las normas sanitarias y fitosanitarias de la Unión".

De hecho, Lecornu había anunciado en la mañana de este domingo que Francia suspenderá próximamente la importación de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar que contengan sustancias prohibidas en la Unión Europea, incluidos los fungicidas mancozeb, tiofanato-metil y carbendazima o glufosinato presentes en los herbicidas.

Se espera que su Gobierno emita un decreto el martes próximo para suspender la importación de productos de Sudamérica que contengan residuos de esas cinco sustancias prohibidas en la UE.

"Es solo una primera etapa. Seguiremos usando plenamente las palancas jurídicas a nuestra disposición, tanto para las frutas y legumbres como la carne importada que no respete las normas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea", señaló en su carta.

Y añadió: "No es aceptable que se tolere la presencia de sustancias prohibidas en Francia que entran en nuestros mercados".

"Es de sentido común", afirmó Lecornu, quien señaló que "los controles a las importaciones se reforzarán masivamente, en las fronteras y en el territorio" y pidió a la UE que amplíe rápidamente esta medida a todo el mercado europeo.

"El principio será simple: las mismas normas para todos, los mismos controles para todos", subrayó.

Sobre los cambios en la Política Agrícola Común, que los agricultores franceses temen que les suponga un recorte del 20 %, el primer ministro galo también se mostró tajante: "El presupuesto de la PAC no disminuirá, ni hoy ni mañana: por lo tanto, no habrá ni un céntimo menos para la renta agrícola", mantuvo.

El aumento de los precios de los fertilizantes relacionado con la implementación del Mecanismo de Ajuste de Emisiones de Carbono (CBAM) también preocupa a los agricultores. "He solicitado a la presidenta de la Comisión Europea que encuentre rápidamente una solución para neutralizar temporalmente los efectos de este nuevo mecanismo en los precios de los fertilizantes", señaló Lecornu.