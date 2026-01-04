Israel detiene a un hombre por cruzar a una niña el muro de separación con Cisjordania

En un comunicado, la Policía informa de que agentes de la Guardia Fronteriza del área de Jerusalén detuvieron al sospechoso de estos hechos, de 29 años, en Al Ram, barrio de Jerusalén Este ubicado junto al muro se separación, al otro lado del cual se encuentra Ramala, capital de Cisjordania ocupada.

En el vídeo, compartido por la Policía y filmado hace unas dos semanas, se ve a un hombre encaramado a lo alto del muro, rodeado por vallas de alambre, cogiendo a la niña y dejándola caer por un lado del mismo atada con una cuerda. Según la Policía, esto supuso un "grave riesgo para su vida".

Al hombre se le acusa de "introducir personas a través de la valla de separación y abusar de una persona indefensa", indica la nota, que no detalla qué pasó con la niña.

La Policía enfatiza que "cualquier intento de cruzar la valla de separación conlleva un riesgo real para la vida y constituye un delito penal, y que en ciertos casos puede resultar en lesiones graves o la muerte".

Esta noticia se produce en el día en que un palestino resultó herido por disparos de las fuerzas israelíes cuando intentaba saltar el muro desde Cisjordania a Israel en la misma zona donde cruzó la niña, según informó la agencia palestina de noticias Wafa, que añade que otros dos resultaron heridos por balas israelíes en la misma zona.

Los incidentes cerca del muro y en las ciudades que rodean Jerusalén son frecuentes, recuerda Wafa, que indica que las fuerzas israelíes suelen abrir fuego contra los palestinos que intentan cruzar el muro.