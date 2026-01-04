Meloni habla María Corina Machado sobre las perspectivas democráticas de Venezuela

El Gobierno italiano ha informado de esta llamada en un escueto comunicado, precisando que el tema tratado ha sido "las perspectivas de una transición pacífica y democrática en Venezuela".

Meloni y la opositora y premio Nobel de la Paz "han coincidido en que la salida de Maduro abre una nueva página de esperanza para la población de Venezuela, que podrá volver a gozar de los principios básicos de la democracia y del Estado de Derecho", termina la nota.

La mandataria italiana ha respaldado la operación con la que los Estados Unidos de Donald Trump, de quien se considera una aliada en la Unión Europea, han logrado capturar y encarcelar a Maduro y a su esposa Cilia Flores para que sean juzgados en Nueva York.

Su postura fue aclarada ayer sábado, el día del ataque: la vía de la acción militar por parte de una potencia externa no es la más adecuada para acabar con una dictadura pero es "legítima" si lo que se pretende es protegerse de amenazas como el narcotráfico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Coherentemente con la histórica posición de Italia, el Gobierno cree que la acción militar exterior no es la vía a recorrer para poner fin a regímenes totalitarios pero al mismo tiempo considera legítima una intervención de naturaleza defensiva contra ataques híbridos a su propia seguridad, como el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico", alegó en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras confirmarse la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, Machado llamó a los venezolanos a vigilar para que se "concrete la transición" y abogó porque Edmundo González Urruria asuma "de inmediato" el poder en el país.

No obstante, la Administración de Trump ha descartado este domingo por el momento a la líder opositora para resolver los problemas más inmediatos de Venezuela y ha considerado interlocutora a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

"María Corina Machado es fantástica (...) pero la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", ha afirmado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.