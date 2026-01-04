Pionyang asegura que lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

Los misiles "alcanzaron sus objetivos a 1.000 kilómetros del mar del Este de Corea", detalló el medio estatal.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, que supervisó el ejercicio, hizo un llamamiento a "mejorar continuamente las capacidades militares" del país para reforzar la disuasión, algo "necesario" a raíz de "la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales".

KCNA no dio más detalles sobre la crisis a la que Kim se refería, si bien la prueba fue realizada un día después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, una operación que fue condenada por Pionyang.

"Con el ejercicio de lanzamiento de hoy podemos confirmar que se ha cumplido una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional", aseguró el mandatario.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) señaló ayer en un comunicado que detectó el lanzamiento de varios misiles en las cercanías de Pionyang a partir de las 7:50 hora local (22:50 del sábado GMT).

Los proyectiles no identificados volaron unos 900 kilómetros y cayeron sobre el mar de Japón, según el JCS, que afirmó haber compartido "estrechamente" información con Estados Unidos y Japón, al tiempo que reforzó la vigilancia ante posibles lanzamientos adicionales.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, precisó en una rueda de prensa que los proyectiles en el mar de Japón cayeron fuera de la zona económica exclusiva del archipiélago.

Se trata del primer lanzamiento del año realizado por Pionyang, y tuvo lugar el mismo día en que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, partió hacia Pekín para una visita de Estado a invitación del mandatario chino, Xi Jinping, un viaje que se extenderá hasta el miércoles y en el Lee que buscará restaurar las relaciones bilaterales.