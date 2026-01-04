Son falsas unas imágenes que muestran un bombardeo sobre el mausoleo de Hugo Chávez

Perfiles de redes sociales aseguran que el "mausoleo donde yacen los restos de Hugo Chávez fue destruido en los bombardeos", que Estados Unidos lanzó en Venezuela en la madrugada del 3 de enero.

En las imágenes se observa un fuego y una columna de humo en la colina en la que supuestamente se ubica el Cuartel de La Montaña 4F, complejo donde está la tumba de Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013 a los 58 años siendo presidente.

Las imágenes que circulan en redes sociales no corresponden con un ataque sobre el Cuartel de la Montaña, sino con el bombardeo del antiguo Observatorio Cagigal en Caracas, que actualmente se utiliza como cuartel militar, según demuestra una operación de geolocalización.

Un rastreo en Google Maps demuestra que las imágenes muestran el ataque al citado Observatorio, situado en una colina de Caracas.

En otro video que ha circulado también junto a las mismas afirmaciones engañosas se aprecia, además, la parte frontal del edificio.

Según reportes de la prensa local, el Observatorio estaba ocupado por la Comandancia General de la Milicia Bolivariana.

Por otro lado, no se ha confirmado ningún ataque sobre el Cuartel de la Montaña, que se ubica a unos 500 metros del edificio del Observatorio.

Periodistas de la Agencia EFE corroboraron in situ que el complejo no sufrió daños a simple vista.

En definitiva, no se ha confirmado ningún ataque sobre el Cuartel de la Montaña y las imágenes corresponden con un bombardeo en el Observatorio Cagigal.