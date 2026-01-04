Trump dice que Sheinbaum "tiene algo de miedo sobre los carteles controlando México"

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", afirmó Trump al hablar con los medios a bordo del Air Force One acerca de la amenaza que supone el tráfico de drogas para su país.

Esos comentarios llegan un día después de que Washington capturara en Caracas con un operativo militar especial al presidente venezolano, Nicolas Maduro, que ahora aguarda en un centro de detención de Nueva York para encarar cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo.

"Diría que cada vez que hablo con ella, le he ofrecido enviar tropas", dijo Trump de Sheinbaum, a la que insistió en calificar como "una persona estupenda".

Al ser preguntado por periodistas sobre la indisposición de la presidenta mexicana a aceptar semejante oferta Trump dijo que se debe a que está "preocupada" y "tiene algo de miedo" debido al poder del narco en su país.

"Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los carteles gobiernan México", aseguró el magnate neoyorquino, que ha dicho en anteriores ocasiones que el país vecino está controlado por las bandas que trafican drogas.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, Trump ha sugerido la posibilidad de enviar al ejército a México para combatir a los cárteles, aunque ha alabado la labor de Sheinbaum a la hora de cooperar con Washington en la lucha contra el narco.