El crudo Brent baja el 0,62 % a pesar de las tensiones en Venezuela

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdía 0,38 centavos en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la negociación del viernes, cuando cerró a 60,75 dólares.

A pesar de la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, el mercado del crudo se mantiene estable debido al exceso de reservas globales de petróleo, según los analistas.

Los inversores siguen con atención la situación Venezuela, que tiene importantes reservas de crudo y es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha indicado que su país controlará la industria petrolera de Venezuela, por lo que los expertos estiman que puede generar un aumento de la oferta venezolana a largo plazo.

La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó ayer que mantendrá estable el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a las turbulencias que puedan derivarse de la reciente detención de Maduro por EE. UU.

La decisión se tomó tras una breve teleconferencia celebrada ayer por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.