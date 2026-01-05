El Tribunal de Cuentas ordena la revisión de la polémica liquidación de un banco en Brasil

La "inspección" fue ordenada por el magistrado Jhonatan de Jesus, uno de los integrantes del órgano fiscalizador de las cuentas del Gobierno brasileño, en el marco de un proceso que ha generado polémica por cuestionar una decisión del emisor y por poner en jaque su independencia.

El proceso adelantado por el Tribunal de Cuentas ha generado el temor de que pueda servir para revertir la liquidación extrajudicial del Banco Master, cuyo propietario, Daniel Vorcaro, tiene estrechos vínculos con diferentes autoridades.

El tribunal alegó que tan solo busca examinar los documentos y reconstruir el proceso que llevó a la autoridad monetaria a liquidar el Banco Master, así como evaluar si la decisión está motivada, tiene coherencia y es proporcional a la irregularidad detectada.

El Banco Central de Brasil ordenó en noviembre pasado la liquidación del Banco Master, luego de que Vorcaro fuera detenido por la Policía Federal acusado de liderar una red de emisión y venta de títulos de crédito falsos.

Parte de tales títulos, por valor de 12.000 millones de reales (unos 2.220 millones de dólares), fueron adquiridos por el Banco de Brasilia, una entidad controlada por la gobernación de la capital brasileña.

El magistrado aclaró que por ahora tan solo quiere revisar el proceso y que no hay elementos que justifiquen la reversión de la liquidación, pero que no descarta esa posibilidad tras el análisis de los datos.

Dijo igualmente que, en caso de que surjan elementos que justifiquen la reversión, el Tribunal puede impedir la venta de los activos del Banco Master, ordenada por el Banco Central para resarcir a los clientes que perdieron sus recursos y a los acreedores de la entidad.

En un documento que envió al Tribunal de Cuentas para justificar su decisión, el Banco Central afirmó que la liquidación no fue un acto aislado o precipitado, sino el resultado de un largo proceso de supervisión.

El emisor agregó que su decisión fue inevitable debido a la falta de liquidez del Banco Master, a la violación de varias normas del sistema bancario y a las irregularidades descubiertas por la Policía Federal.

La decisión del Banco Central es defendida por las entidades financieras, que critican la insistencia de un órgano vinculado al Gobierno en poner en duda la independencia de la autoridad monetaria.

"Es imprescindible preservar la independencia institucional y la autoridad técnica de las decisiones del Banco Central", reiteró en un comunicado la Confederación Nacional de las Instituciones Financieras, que agrupa a 757 bancos y entidades financieras.

La confederación manifestó su plena confianza en las decisiones técnicas del Banco Central tras los cuestionamientos hechos tanto por el Tribunal de Cuentas, como por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, instructor del proceso del Banco Master en la Corte Suprema.

Dias Toffoli llegó a ordenar un careo entre los dirigentes del Banco Central y los del Banco Master, pero desistió del procedimiento ante las críticas que recibió por colocar al organismo emisor en la condición de investigado.