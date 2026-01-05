Indonesia busca a los dos españoles desaparecidos tras recuperar un segundo cuerpo

Los rescatistas y la familia han identificado a la víctima mortal hallada ayer como Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, de 44 años.

Martín viajaba junto a su esposa, Andrea Ortuño, y cuatro menores en el navío KM Putri Sakinah cuando este se hundió en aguas del Parque Nacional de Komodo, dejando al adulto y a tres niños desaparecidos.

"Las familias afectadas por el accidente del KM Putri Sakinah hemos tenido confirmación de la recuperación de los restos mortales de Fernando Martín. Rogamos una oración por él y por los dos menores aún desaparecidos, a quienes confiamos en encontrar lo antes posible", apuntó la familia en un comunicado.

El barco KN Puntadewa, la nave nodriza de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) movilizada para el operativo, partió hoy una hora antes de lo habitual con el objetivo de aprovechar todas las horas del día.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La búsqueda tiene como área prioritaria las aguas en torno a la isla de Serai, a una milla al sur de donde ayer se encontró los restos de Martín y cerca de donde también fue hallado el lunes el cuerpo de una menor española, hija de la pareja del exfutbolista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esa zona también se encontraron ayer restos de madera de un posible un barco hundido y un extintor.

BASARNAS indicó en un comunicado que los equipos de búsqueda lo componen hoy 153 personas, que incluye a militares, policías y personal voluntario, distribuidos en 17 embarcaciones y que se apoyan en el uso de varios equipos de sonar para rastrear el fondo marino.

A mitad de la jornada, el operativo no ha logrado encontrar a los desaparecidos.

Parte de la familia se trasladó hoy en un barco de la Marina de Indonesia al área de búsqueda para observar de cerca las tareas.

A raíz de encontrar los restos sin vida de Martín, las autoridades extendieron el domingo el operativo hasta el atardecer del miércoles, la segunda ampliación tras el plazo mínimo de siete días de búsqueda marcado por ley.

"Las autoridades indonesias, cuya labor valoramos enormemente, han extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda y siguen dotando de más medios humanos y materiales a este dispositivo, que confiamos continúe hasta localizar a nuestros seres queridos", remarca el comunicado de la familia.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Tras el accidente fueron rescatadas Ortuño y otra de sus hijas, mientras que los dos menores desaparecidos son un hijo de Martín y un hijo de la superviviente.

"No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", subrayan los familiares.