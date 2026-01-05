La Bolsa de Londres sube un 0,54 % y cierra por primera vez por encima de 10.000 puntos

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', avanzó 53,43 puntos hasta los 10.004,57, mientras que el secundario, el FTSE-250, sumó un 0,82 % o 184,72 puntos, hasta los 22.593,93.

El parqué británico hizo así historia este lunes al superar la marca de los 10.000 al cierre, después de haber logrado este hito el pasado viernes en su modalidad intradía, durante la primera jornada de negociación de 2026, aunque luego perdió impulso y quedó por debajo de esa cifra simbólica.

El FTSE-100 siguió su tendencia alcista aupada principalmente por las cotizadas del sector minero y de defensa, que acumularon las mayores ganancias del día.

Las mineras Antofagasta y Endeavour Mining fueron las más beneficiadas de la sesión, tras despuntar un 6,23 % y un 6,08 % respectivamente, y junto a otras dos empresas del gremio minero, como Fresnillo (+ 4,30 %) o Anglo American (+ 3,36 %), supusieron la mitad de las ocho mejor cotizadas del día de hoy.

Esto se produce después de que metales como el oro, la plata o el cobre finalizasen 2025 marcando niveles récord.

También las contratistas militares Babcock International Group y BAE Systems finalizaron el día con subidas, de un 5,81 % y un 5,53 % cada una, influenciadas por las recientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela, después de la operación militar estadounidense en el país sudamericano que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Por el contrario, entre las empresas que finalizaron con pérdidas, se encontraron la aseguradora Admiral Group, que perdió un 2,99 %, la tabacalera British American Tobacco, que descendió un 2,91 % y la energética irlandesa DCC, que cayó un 2,64 %.

El pasado viernes, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, definió en su red social X como un "voto de confianza en la economía británica" y "un fuerte comienzo para 2026" el hecho de que el FTSE-100 hubiera sobrepasado los 10.000 puntos por primera vez.