La fuerza del Servicio de Inmigración de EEUU crece 120 % tras contratar a 12.000 agentes

Con ello, el ICE totalizará 22.000 agentes migratorios, más del doble de los 10.000 anteriores, tras la campaña de reclutamiento masivo que atrajo 220.000 solicitudes, según el DHS.

Las contrataciones ocurren tras los fondos de la "gran y hermosa ley" que el presidente Trump firmó el año pasado y que, según especialistas, convertirá al ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75.000 millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

"Se están desplegando a las comunidades a lo largo de nuestra nación 12.000 oficiales del ICE de nueva contratación. Gracias a la gran y hermosa ley del presidente Trump, la fuerza de ICE sube un 120 % para apoyar operativos, arrestos, investigaciones y remociones", escribió este lunes Kristi Noem, titular del DHS, en X.

Miles de estos agentes ya "están desplegados a nivel nacional y activamente apoyando las operaciones", detalló el Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS expuso el año pasado, ante la aprobación de la legislación de Trump, que habría casi 30.000 millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10.000 agentes de ICE y alcanzar un ritmo de un millón de deportaciones anuales.

Para incentivar las contrataciones, además de bonos, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes del ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, pues antes debían tener un mínimo de 21 años y un máximo de 37 ó 40, según la posición a la que postulaban.

El DHS lanzó en julio pasado su campaña de reclutamiento nacional para el ICE 'Defend the Homeland' ('Defiende la Patria'), con anuncios que se han transmitido en plataformas de 'streaming' de música y televisión, según reportó la revista RollingStone.

Las contrataciones ocurren en medio de denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de inmigrantes sobre un aumento en presuntos casos de abuso del ICE, incluyendo arrestos de personas que son ciudadanas estadounidenses, así como el uso excesivo de la fuerza durante detenciones de inmigrantes.