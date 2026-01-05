Petro convoca para el miercoles una manifestación nacional por la soberanía

"El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional", manifestó el presidente en su cuenta de X.

El mandatario agregó que él participará en la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana donde, según dijo, hablará "al pueblo bogotano".

Petro, que es un severo crítico de la guerra contra las drogas de Trump en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, ha condenado los ataques militares del sábado en Caracas y otros puntos de Venezuela en los que fueron detenidos Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes hoy fueron presentados ante un juez en Nueva York.

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y en referencia a Petro dijo que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, Trump respondió: "a mí me suena bien eso".

Ante esos comentarios, Petro amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años en la guerrilla del M-19, para defender la soberanía de su país de la "amenaza ilegítima" del mandatario estadounidense.