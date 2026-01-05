Sheinbaum no ve riesgo de "invasión" a México y descarta llamada a Trump

“Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse a planteamientos realizados desde Estados Unidos.

Asimismo, indicó que "por ahora" no tiene contemplado una llamada con Trump y reiteró que "hay colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación”.

Sheinbaum rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano y afirmó que la violencia ligada al crimen organizado no se resuelve mediante invasiones, sino con una estrategia integral basada en la atención a las causas y el respeto a la soberanía.

De hecho, indicó que este tema ha sido abordado directamente en conversaciones con su homólogo estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En varias ocasiones, (Trump) ha insistido en que el Ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no de manera muy firme. Primero, porque defendemos nuestra soberanía y, segundo, porque no es necesario”, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sostuvo que “el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención”, y defendió la estrategia de su administración, articulada en cuatro ejes: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación entre fuerzas federales, estados y municipios.

Finalmente, reconoció que la cooperación con Estados Unidos existe y es necesaria.

“Trabajamos con Estados Unidos en capacitación, en comunicación, en información y eso, esa forma de coordinación es buena, pero la intervención no es una opción”, insistió.

Este domingo, Trump dijo que "hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", al hablar con los medios a bordo del Air Force One acerca de la amenaza que supone el tráfico de drogas para su país.

Esos comentarios llegan un día después de que Washington capturara en Caracas con un operativo militar especial al presidente venezolano, Nicolas Maduro, que ahora aguarda en un centro de detención de Nueva York para encarar cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo.