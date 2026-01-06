Al menos 11 muertos y cinco desaparecidos en las islas Célebes de Indonesia

En un comunicado, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) informó de "varios desastres" en cuatro comunidades de las Islas Sitaro, en el extremo norte de las Célebes, donde se computaron los once decesos y cerca de 450 personas "se vieron obligadas a evacuar a lugares más seguros".

Durante el lunes y el martes, detalla el escrito, en esta zona se han registrado intensas lluvias que han causado inundaciones, riadas, deslizamientos de tierra y fuertes vientos, por lo que el "gobierno local ha declarado el estado de emergencia del 5 al 18 de enero".

"Las aguas de la inundación ya han retrocedido, pero equipos conjuntos en el terreno continúan buscando a las víctimas desaparecidas", añade la BNPB, que ha difundido imágenes que muestran rocas y lodo cubriendo algunas carreteras y alrededor de edificios residenciales.

El desastre ha interrumpido el servicio eléctrico y de telecomunicaciones en varias zonas de esta regencia, en la que viven unas 70.000 personas.

Estas son las primeras inundaciones con saldo mortal que registra Indonesia en 2026, después de la emergencia desatada a finales de noviembre pasado en la isla de Sumatra, donde 1.178 personas murieron debido al mal tiempo.

Entonces, la coincidencia de fenómenos meteorológicos causó devastación al mismo tiempo en Tailandia y Sri Lanka, donde cerca de un millar de personas perdieron la vida también en medio de numerosos desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.