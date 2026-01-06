Al menos seis muertos en accidentes de tráfico en Francia por la nieve y el frío

Debido a los problemas causados por la nieve y el hielo, el Ministerio de Transportes ha anunciado esta mañana el cierre de los aeropuertos de Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray, Saint Nazaire y Brest.

En el departamento de las Landas (suroeste), tres personas han fallecido en dos siniestros distintos a causa del hielo, ha indicado la emisora Ici Gascogne citando fuentes de la Prefectura (delegación del Gobierno).

El primero de ellos, con dos víctimas mortales, se ha producido este martes por la mañana en la autopista A63 a altura de Saint Geours de Maremne, por el choque entre dos autobuses de la compañía Flixbus, uno de los cuales iba con una cincuentena de viajeros.

La tercera víctima mortal del departamento es el conductor de un camión que se ha salido de la carretera en un tramo de dos vías de la D824 en el término municipal de Saint Paul lès Dax.

En Bretaña, un joven motorista perdió la vida el lunes por la tarde al sufrir una caída tras resbalar a causa del hielo en la calzada en Bréal sous Montfort, cerca de la ciudad de Rennes, indicó el prefecto del departamento, Franck Robine, citado por Ici Armorique.

El mismo lunes por la tarde, una persona murió en un accidente en Presles en Brie, al este de la región de París, causado por un camión que se salió de su carril al deslizar a causa del hielo, invadió el carril opuesto y se estampó contra un furgón que venía de frente. La víctima fue el conductor del furgón, según la Gendarmería.

También en la región de París, poco después de las 23.00horas del lunes un conductor de Uber falleció en Perreux sur Marne al caer con su vehículo en el río Marne tras perder el control a causa de las condiciones meteorológicas, indicó una fuente policial citada por France Info.

El cliente que llevaba pudo salvar la vida, tras ser extraído del río y hospitalizado en estado de hipotermia, pero el chófer fue rescatado con un paro cardíaco y no pudo ser reanimado.

Un total de 26 departamentos del noroeste de Francia, lo que incluye la totalidad de las regiones de Bretaña, Normandía e Ile de France, pero también otros departamentos vecinos, han estado en alerta naranja por la nieve y el frío hasta media mañana este martes, por el paso de un frente que el lunes dejó hasta 30 centímetros de nieve en el departamento de Charente Maritime.

La capital del departamento, La Rochelle, quedó prácticamente paralizado y allí, como en muchos otros departamentos este martes han quedado suspendidos los transportes escolares.

El ministro de Transportes, Michel Tabarot, ha señalado en declaraciones al canal BFMTV este martes que este episodio de nieve "ha sido un poco subevaluado" por Méteo France porque al final "ha sido más importante de lo que estaba anunciado".

Su departamento ha indicado que esta mañana seguía habiendo 300 kilómetros de carreteras nacionales de circulación difícil, y muchos más en vías departamentales.

En el área afectada por el temporal de nieve en el noroeste de Francia, las temperaturas el martes por la mañana han bajado hasta 13 grados bajo cero (-2 grados en París) y Météo France anticipa una nueva perturbación con más nevadas a partir de la noche del martes al miércoles, aunque con temperaturas al alza, pero se mantendrán muy inferiores a la media de la estación.

A partir del viernes, una nueva masa de aire entrará desde el Atlántico y se llevará el frío intenso de estos días.