Ejército israelí justifica redada en universidad palestina por "incitación al terrorismo"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) accedieron este martes al campus principal de la Universidad de Birzeit para detener una protesta solidaria por presos palestinos dejando cinco estudiantes heridos con munición real, informó la Media Luna Roja Palestina.

Esta organización atendió también otros 4 heridos por inhalación de gas lacrimógeno y dos más por lesiones tras caídas, elevando la cifra total a 11 personas damnificadas.

Al inicio de la concentración, fuerzas de las FDI y la Policía Fronteriza de Israel se desplegaron en la zona de la Universidad, utilizaron medios antidisturbios y dispersaron la concentración, dijo el Ejército israelí en un comunicado.

"Posteriormente, se desató otro enfrentamiento violento que involucró a cientos de sospechosos, durante el cual se lanzaron piedras desde los tejados de la zona hacia las fuerzas, lo que representó una amenaza inmediata para ellas. Las fuerzas respondieron con medios antidisturbios y fuego preciso contra los principales agresores", continúa la nota castrense.

Las FDI entraron al campus y usaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, a la vez que munición real disparos, mientras los estudiantes se dispersaban a toda prisa.

Los alumnos se encontraban realizando una protesta pacífica por la situación de los presos palestinos y, además, se estaba proyectando "una película sobre el asesinato de la niña gazatí Hind Rajab", de 6 años, cuando llegó el Ejército israelí, según han informado varias fuentes de la universidad a EFE.

"Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales para que intervengan y pongan fin a la crisis en la universidad y el sistema de educación superior en Palestina", afirmó el rector de la citada institución de estudios superiores, Talal Shahwan, en una rueda de prensa posterior al incidente.

Sin embargo, en su comunicado las FDI se reafirman y aseguran que continuarán operando "contra el terrorismo" y no tolerarán "ningún tipo de incitación al terrorismo contra civiles israelíes", aunque despliegues como el de este martes se producen dentro de territorio ocupado y, sobre el papel, controlado por la Administración palestina.

El 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este- concluyó un informe publicado por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes, en diciembre.

Además, el Ejército israelí ha asesinado a 982 palestinos, entre ellos más de 200 menores de edad, en el territorio ocupado militarmente de Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás contra Israel, y otros 21 murieron a manos de colonos, según informó también en diciembre la ONG israelí B’Tselem.