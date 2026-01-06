El español Hernández de Cos y el holandés Knot, favoritos para liderar el BCE, dice FT

Los expresidentes de los bancos centrales español y holandés suenan con fuerza de cara a ocupar el máximo cargo de la institución con sede en Fráncfort, que estará vacante en noviembre de 2027, cuando expire el mandato renovable de ocho años de Lagarde.

El FT subraya hoy que varios aspirantes ya están empezando a posicionarse para el puesto en medio de una importante reorganización de la cúpula del BCE en los próximos dos años.

Tanto el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, como la integrante del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel han expresado abiertamente su interés en suceder a Lagarde, agrega el diario.

De los 70 economistas que respondieron a la pregunta sobre la presidencia del BCE en la encuesta del Financial, el 26 % elegiría a Hernández de Cos para suceder a Lagarde.

Knot, cuyo segundo mandato de siete años como gobernador del banco central holandés finalizó en junio, recibió el respaldo del 24 % de los encuestados, procedentes del sector privado, centros de estudios y universidades.

"En mi opinión, Hernández de Cos es el candidato con mayor conocimiento técnico de la política monetaria y la banca central", afirmó Christian Kopf, director de renta fija de la gestora de activos alemana Union Investment.

Nombrar a un "tecnócrata de carrera" como Hernández de Cos enviaría "una clara señal de que Europa no flaqueará y de que el euro seguirá siendo una moneda fuerte" en una época en la que la independencia de los bancos centrales se ha visto sometida a presiones en países como Estados Unidos, añadió Kopf.

Francesco Papadia, economista del centro de estudios Bruegel, describió a Knot como un responsable de políticas con un "enfoque sólido y orientado a la estabilidad de la política monetaria", así como con "la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias cambiantes".

Los dos candidatos alemanes conocidos, Schnabel y Nagel, recibieron el apoyo del 14 y el 7 % de los encuestados, respectivamente.