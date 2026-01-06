Gobierno yemení justifica que expulsión de tropas de Emiratos "no fue una decisión hostil"

En una reunión en Riad con el asesor estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, Al Alimi dijo que la expulsión de las fuerzas emiratíes "fue impuesta por las exigencias de proteger los esfuerzos para calmar la situación, el estatus legal del Estado, su unidad y la integridad del territorio", según un comunicado oficial.

El líder del máximo órgano del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen hizo alusión así a la reciente crisis sufrida en el país después de que las fuerzas del separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), apoyado por EAU, tomaran el control de varias provincias meridionales y entraran en conflicto con las tropas gubernamentales.

Al Alimi calificó estas acciones de "unilaterales" y criticó que "abrieron una nueva plataforma para amenazar la seguridad y la estabilidad del Yemen y la región, en un círculo más amplio de líneas de suministro de energía y transporte marítimo internacional", ya que dos de las provincias afectadas -Hadramut y Al Mahra- son ricas en petróleo.

En este sentido, también celebró la intervención de Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení para la "reducción de la escalada", sin hacer mención al ultimátum impuesto por Riad a finales de diciembre para que las tropas emiratíes abandonaran el Yemen.

Asimismo, el líder yemení también comentó sobre "los preparativos en curso" para el lanzamiento de la llamada 'Conferencia de Diálogo del Sur', que tiene el objetivo de reunir a los bandos enfrentados para resolver la disputa, alcanzar un acuerdo de reparto de poder más equitativo y unir fuerzas dentro de las instituciones estatales.

Boulos, por su parte, afirmó el compromiso de Washington de apoyar al Yemen, así como su unidad y estabilidad, continuar con la cooperación en la lucha contra el terrorismo y "derrotar" a los rebeldes hutíes apoyados por Irán mediante la integración de fuerzas bajo el paraguas de los ministerios de Defensa e Interior del Yemen.