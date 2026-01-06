¿Habrá elecciones en Venezuela? El calendario constitucional y el escenario político hoy

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez fue juramentada ayer como presidenta encargada de Venezuela, tras la detención del presidente Nicolás Maduro. Así lo confirmó la periodista venezolana Ahiana Figueroa, especializada en economía y política, quien detalló el cronograma constitucional que podría derivar en nuevas elecciones presidenciales.

Según explicó, una sentencia del TSJ, basada en la Constitución venezolana, establece que Rodríguez debe asumir la Presidencia de forma interina por un período inicial de 90 días. Si en ese lapso Maduro no regresa al país, el mandato puede prorrogarse por otros 90 días más. De persistir la ausencia, se configuraría una “falta absoluta” del presidente y la presidenta encargada deberá convocar a elecciones presidenciales en un plazo máximo de 30 días.

Lea más: Gobierno de Trump dice que Venezuela ha dejado claro que cumplirá sus demandas

“Estamos hablando de un máximo de 180 días más 30 días para el llamado a elecciones, aunque incluso podrían convocarse antes”, señaló Figueroa. De cumplirse ese cronograma completo, los comicios podrían realizarse dentro de unos 210 días, es decir, en el mes de julio.

La periodista aclaró que no se puede descartar la posibilidad de que el llamado se dé antes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Continuidad del chavismo y control del poder

Durante este período de transición, el chavismo mantendrá el control del Estado, con Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo. Figueroa indicó que la actual presidenta encargada continuará gobernando mediante decretos y sosteniendo las políticas impulsadas históricamente por el chavismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, recordó que Rodríguez ya venía desempeñando un rol central en el área económica, como vicepresidenta económica y ministra de Hidrocarburos, desde donde impulsó una flexibilización parcial de los controles estatales que marcaron la economía venezolana en el pasado y que tuvieron un fuerte impacto negativo.

Lea más: Analista advierte sobre un “mundo sin reglas” tras la captura de Maduro

Libertades restringidas y mucho miedo en las calles

En cuanto a la situación de los derechos y libertades, Figueroa confirmó que “siguen muy restringidas” debido a que el chavismo mantiene el poder. Recordó que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que sectores opositores aseguran tener pruebas de que Nicolás Maduro no ganó, se produjeron protestas que derivaron en detenciones masivas, incluyendo políticos y defensores de derechos humanos.

Si bien algunos presos políticos han sido liberados, persiste un clima de miedo. “La gente no se atreve a salir a la calle ni siquiera a expresar alegría por la ausencia de Maduro, por temor a ser detenida”, afirmó. Los medios de comunicación, agregó, también se mantienen cautos.

Como ejemplo, destacó que ayer se dio la detención de 14 periodistas, durante el inicio de sesiones de la Asamblea Nacional. Además, rige un decreto de “conmoción interior”, que contempla sanciones contra quienes manifiesten apoyo o aceptación a la reciente acción militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Es decir, los venezolanos no pueden celebrar la detención de Maduro abiertamente en su país porque si lo hacen serán detenidos debido a ese decreto presidencial de Rodríguez.

Lea más: Fiscalía argentina impulsa pedido de extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad

Caracas en “tensa calma”

Sobre la vida cotidiana, Figueroa describió un escenario de incertidumbre y silencio, especialmente en Caracas. Contó que tras los bombardeos estadounidenses, muchas personas salieron a abastecerse de alimentos y combustible ante el temor de una escalada del conflicto o un posible toque de queda.

“Hubo mucha soledad en las calles, muy poco transporte, una tensa calma”, relató. Si bien el sistema de metro funcionó con normalidad, la actividad laboral y comercial se mantuvo por debajo de lo habitual, en un contexto que también coincide con el receso de enero.

Negociaciones con Estados Unidos y rol de los militares

Figueroa sostuvo que desde hace tiempo existen negociaciones entre jerarcas del Gobierno venezolano y Estados Unidos, con la mediación de actores internacionales como Noruega, Canadá, la OEA y la ONU. A su criterio, estas conversaciones son imprescindibles para garantizar una transición democrática sin violencia.

“La oposición hoy no controla nada en Venezuela y no tiene relación con los militares, que son quienes respaldan lo que está ocurriendo”, explicó. Por ello, consideró inevitable que el chavismo continúe negociando con Washington para evitar nuevos ataques militares, sobre todo debido a la amenaza de Donald Trump de seguir con los bombardeos.

Lea más: Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

Una oposición que tendría apoyo en las elecciones

Respecto a la oposición, Figueroa reconoció que se encuentra “descabezada” tras años de persecuciones, detenciones y exilios forzados. Sin embargo, señaló que el descontento social quedó evidenciado en el respaldo electoral a figuras opositoras recientes, incluso a candidatos poco conocidos, impulsados por el deseo de cambio.

“La gente votó por una alternativa distinta al chavismo”, afirmó, y sostuvo que los venezolanos estarían dispuestos a apoyar a quien ofrezca una salida real a la crisis política y económica.

Finalmente, Figueroa indicó que aún es prematuro hablar de candidaturas. Del lado del chavismo, no se perfila una figura clara para competir en eventuales elecciones. Aunque Delcy Rodríguez podría ser una posibilidad, no está claro si la Constitución lo permite, aunque “todo se está negociando” y no se descarta que una interpretación legal habilite su postulación.