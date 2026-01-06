Analista advierte sobre un “mundo sin reglas” tras la captura de Maduro

El analista de temas internacionales y exsenador de la Nación, Mario Paz Castaing, se refirió a la situación geopolítica regional luego del operativo militar ejecutado por Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado a territorio norteamericano para ser juzgado por presuntos hechos de narcoterrorismo. Si bien calificó al mandatario venezolano como un “tirano”, expresó serias preocupaciones jurídicas y políticas sobre la forma en que se llevó adelante la intervención.

“Un mundo sin reglas no nos conviene”

Paz Castaing sostuvo que, desde el punto de vista del derecho internacional, la operación deja precedentes peligrosos. “Un mundo sin reglas no nos conviene. Cuando el poder de la fuerza se impone sobre la fuerza del derecho, los países menos desarrollados quedan en clara desventaja frente a las grandes potencias”, afirmó.

En ese sentido, lamentó que las normas del derecho internacional público estén siendo desplazadas y que los organismos multilaterales hayan perdido eficacia.

“No funcionan como deberían. Desde la Sociedad de las Naciones hasta hoy hubo avances, pero el orden surgido tras la posguerra entró en un caos que hoy se traduce en desorden mundial”, indicó.

El caos como sello del poder

El exlegislador remarcó que el escenario actual está marcado por la incertidumbre y el desorden, un contexto que, según dijo, es aprovechado por las grandes potencias. “El caos ya no es el arma de los insurgentes, hoy es el sello del poder. Donde hay desconcierto, las potencias avanzan”, advirtió.

Asimismo, subrayó que las relaciones internacionales no se basan en afinidades ideológicas o amistades, sino en intereses permanentes. “No son relaciones de hermandad, son relaciones de intereses convergentes”, puntualizó.

Alianzas estratégicas y pragmatismo regional

Paz Castaing planteó que Paraguay debe actuar con pragmatismo, siguiendo ejemplos de países vecinos. “Tenemos que hacer lo que hacen Argentina, Brasil o Chile. ¿Nos conviene una alianza estratégica con Estados Unidos? Sí. Pero también con otros países”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la política exterior del presidente argentino Javier Milei, quien pese a su alineación con Washington, mantiene acuerdos financieros y comerciales con China. “Ellos tienen claro con quién negociar y cómo armar sus mercados”, explicó.

Seguridad de EE.UU. y precedentes peligrosos

Al referirse específicamente a la captura de Maduro, el analista afirmó que el objetivo principal de Donald Trump no fue la defensa de la democracia, sino la seguridad interna de Estados Unidos. Según detalló, la acción se ampara en la legislación antiterrorista posterior al 11 de septiembre y en fallos de la Corte Suprema estadounidense, como el caso Noriega.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de vulnerar principios básicos como la soberanía jurisdiccional, la integridad territorial y el respeto a las fronteras. “Mañana pueden acusarnos a cualquiera de terroristas y llevarnos por la fuerza a tribunales extranjeros. Eso no puede ser”, enfatizó.

La historia como límite

Finalmente, Paz Castaing recordó que Paraguay tiene una historia que condiciona su postura frente a este tipo de intervenciones.

“No soy un fanático nacionalista, pero nuestra historia, marcada por la Guerra de la Triple Alianza, nos obliga a poner límites. No podemos ser complacientes frente a la violación de fronteras y la imposición por la fuerza”, concluyó.