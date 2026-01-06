Peña crea fondo de 6,4 millones de dólares para apoyar a pequeñas empresas paraguayas

El presidente anunció en la red social X que rubricó el decreto que constituye el Fondo Nacional para las Mipymes (FonaMipymes).

Peña señaló que este fondo contará con un capital inicial de 5 millones de dólares "de cooperación no reembolsable provenientes de Arabia Saudita", a los que se sumarán un patrimonio de hasta 15.000 salarios mínimos anuales, que, al cambio actual, representan unos 6.445.647 dólares, provenientes del Presupuesto General de la Nación.

Con este fondo, según el mandatario, se busca "facilitar el acceso a nuevos productos de financiamiento", impulsar la digitalización y formalización de las mipymes.

En una conferencia de prensa, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, destacó la importancia de la habilitación del fondo, al señalar que 8 de cada 10 empleos en el país son generados por las mipymes, que constituyen cerca del 90 % de las empresas paraguayas.

La Presidencia de Paraguay detalló en un comunicado que la medida establece un fideicomiso administrado por la estatal Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con el objetivo de financiar programas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC),"ampliar la asistencia técnica a empresas registradas y desarrollar nuevas herramientas financieras".

El acceso a los beneficios estará dirigido "exclusivamente" a las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Mipymes, indicó la nota.

El nuevo fondo, agregó el Ejecutivo, prevé la canalización de recursos reembolsables para el financiamiento de capital operativo e inversión productiva, como la adquisición de tecnología, maquinaria, infraestructura y el desarrollo de nuevos productos.

Igualmente, se habilita el uso de recursos no reembolsables para la capacitación, transferencia tecnológica y asesorías especializadas.