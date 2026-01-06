Sánchez participa en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania

En medio de la conmoción internacional por el ataque de Estados Unidos en Venezuela, este será el primer viaje al extranjero este año de Sánchez, que no asistirá por ello a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar, presidida por Felipe VI en el Palacio Real.

La última vez que se reunió la Coalición de Voluntarios, un grupo impulsado por Francia y Reino Unido del que forman parte una treintena de países, fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia.

En esta ocasión, ya en formato presencial y con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron ha avanzado que el objetivo es asumir "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera" en Europa.

Zelenski se reunió a finales de año en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en un plan de paz que aún no se ha materializado.

