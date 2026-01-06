Sánchez recibido por Macron para asistir a la reunión internacional sobre Ucrania

Sánchez se trasladó a París en su primer viaje al exterior de este año y en medio de las reacciones internacionales a la acción de Estados Unidos en Venezuela en la que capturó al presidente de ese país, Nicolás Maduro.

A su llegada al Palacio del Elíseo, Macron recibió al jefe del Ejecutivo español, como hizo igualmente con el resto de líderes asistentes al encuentro, y ambos posaron brevemente para los informadores gráficos antes de que Sánchez accediera al interior del edificio.

La reunión en la capital francesa de la Coalición de Voluntarios, con presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aborda la concreción de las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violara un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.

Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, copresiden esta reunión en la que participan representantes de sus 35 miembros y, en nombre de Estados Unidos, el enviado especial para Ucrania de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

La delegación estadounidense iba a estar encabezada inicialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero finalmente se decidió que no lo hiciera tras la operación en Venezuela.

Sánchez ha venido defendiendo y se prevé que reitere en el encuentro la necesidad de que se mantengan sin fisuras el apoyo internacional a Ucrania, el pleno respeto a su soberanía nacional e integridad territorial y la necesidad de que cualquier acuerdo de paz cuente tanto con Ucrania como con Europa.