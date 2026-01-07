Delegaciones de Ucrania y EE. UU. se reúnen de nuevo en París para negociar acuerdo de paz

"Continuamos con importantes negociaciones en París para lograr una paz duradera y garantías de seguridad fiables para nuestro Estado. No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa", escribió Budánov en Telegram.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski, que asistió el martes en París a una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, a la que se sumaron también los emisarios de la Casa Blanca, señaló que la de hoy es la tercera sesión de las citadas negociaciones en dos días en la capital gala.

Además de una reunión por la tarde en el Elíseo con los representantes estadounidenses, tras la rueda de prensa de la Coalición hubo otra ronda de negociación entre el equipo liderado por Zelenski y Steve Witkoff y Jarded Kushner.

Según afirmó Zelenski en Telegram este miércoles, está previsto que las delegaciones aborden hoy en particular "las cuestiones más difíciles del marco básico para poner fin a la guerra", tales como las cesiones territoriales que demanda Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Zelenski explicó que también ha dado instrucciones a su equipo para abordar posibles formatos de reuniones a nivel de líderes entre Ucrania, otros Estados europeos y Estados Unidos.

"Ucrania no se esconde ante las cuestiones más difíciles y nunca será un obstáculo para la paz", aseveró y señaló que la posibilidad de poner fin al conflicto depende de si los aliados de Kiev son capaces de garantizar la disposición real de Rusia a hacer callar las armas.

La delegación ucraniana está integrada igual que en otras ocasiones por Rustem Umérov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa; el general Andrí Gnátov; el vicepresidente de la Oficina Presidencial, Serguí Kislitsia; y el asesor Presidencial Oleksandr Bevz, al que se suma Budánov -exjefe de la inteligencia militar- en su nuevo cargo.

Por parte de Washington participan el enviado especial para la guerra, Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Kushner.

Zelenski adelantó este martes, después de que la Coalición de Voluntarios se comprometiera oficialmente a proporcionar garantías de seguridad militares para Ucrania, que el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo completo sobre el plan de paz de 20 puntos es la cuestión territorial.

"Si los equipos no pueden resolver algunas cuestiones, podemos llevar el tema al nivel de los líderes", afirmó.

El presidente también agradeció a EE. UU. su disposición a proporcionar garantías de seguridad, a monitorear un futuro alto el fuego y a participar en la reconstrucción del país.