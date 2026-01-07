El número de muertos en las protestas en Irán asciende a 36, según ONG opositora

“Durante estos eventos, al menos 2.076 ciudadanos han sido arrestados y al menos 36 personas han perdido sus vidas, de ellos 34 manifestantes y dos miembros de las fuerzas de seguridad”, indicó la organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos.

HRANA indicó que según reportes de medios como Tasnim, agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria, al menos 634 efectivos de las fuerzas de seguridad han resultado heridos en las manifestaciones que sacuden el país desde el 28 de diciembre.

Respecto al número de manifestantes heridos, solo informó de que “docenas” de ellos han sufrido heridas en los choques.

Las autoridades iraníes no han proporcionado datos de manifestantes fallecidos, heridos o detenidos en las mayores protestas en el país desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar velo sacudió la República Islámica durante meses.

Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial y la elevada inflación, pronto adquirieron un tono político y se han extendido a 285 puntos de 92 ciudades en 27 de las 31 provincias del país.

Ayer se vivieron nuevas protestas en Teherán, Shiraz, Bandar Abbas, Mashad o Qazvin, entre otras.