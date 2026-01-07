España urge a Europa a asumir "su propia soberanía" ante la tensión internacional

Albares se expresó en ese sentido en una rueda de prensa después de la operación relámpago estadounidense del sábado pasado en Venezuela, que terminó con la captura y traslado del presidente Nicolás Maduro a los EE.UU., donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

Tras mencionar también las intenciones de la administración de Donald Trump de comprar Groenlandia, sin descartar una acción militar, Albares insistió en que la única respuesta eficaz y viable tiene que ser europea: "Aislarnos del mundo es una opción destinada al fracaso", argumentó.

El ministro español subrayó que lo sucedido en Venezuela no es un hecho aislado, refiriéndose además a la agresión rusa a Ucrania, la Franja de Gaza, Sudán y las tensiones sobre Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

Por tanto, subrayó Albares, hay un desafío al derecho internacional, que también asumen partidos políticos dentro de la UE. "Quieren dividirnos y debilitarnos", advirtió, y frente a ello, la respuesta tiene que ser europea, incidió.

Europa es una potencia económica, recalcó, y tiene que dar el salto para convertirse en una potencia política: "Si renunciamos a lo que somos, renunciamos a nuestra voz y peso en el mundo".

Llamó a librarse de cualquier "coerción", también de las económicas. Citó expresamente el acuerdo comercial UE-Mercosur, todavía pendiente de ratificación, y a un "rearme moral" para defender los valores europeos.

Y eso, según dijo, también supone "reafirmar" la soberanía de Venezuela y que sus recursos económicos son parte de su soberanía.