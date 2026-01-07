Festival Internacional de Jazz en Haití reúne a artistas nacionales, de América y Europa

El festival ofrece conciertos y actuaciones en vivo, 'afterhours' ('después del cierre'), talleres y clases magistrales, 'showcases' ('muestras musicales') de artistas emergentes, proyecciones de películas y actividades musicales para niños. El programa incluye artistas procedentes de Haití y su diáspora, pero también de Europa, el Caribe y América.

"En la Fundación Haití Jazz necesitábamos mantener el optimismo, decirnos que lo conseguiríamos todos juntos, hasta el punto de prestar oído a quienes anuncian 2026 como el comienzo de una renovación para el país", dice el folleto de prensa del evento.

Esta 19 edición acoge a artistas haitianos y otros de España, Estados Unidos, Francia, México y de la isla francesa de la Reunión, ubicada en el océano Índico.

Entre otros, la edición contará con la presencia del guitarrista Daniel Torres, de México, y Chano Domínguez, uno de los maestros del jazz español, así como de Georgia Heers y Aaron Goldberg, de Estados Unidos. También estará presente Valérie Chane Tef, de la isla de la Reunión.

Haití estará representado, entre otros, por el músico Joel Pierrevil, la cantante Riva Prévil, el cantante Titi Congo, el icono Eddy Francois, el músico Gardy Girault, la cantante Alexandra Cherelus, el baterista Yves Drummer y el cantante Jean Belony Murat, conocido como Belo.

"Esta 19 edición de PapJazz encarna la vitalidad y el espíritu internacional de Puerto Príncipe. Tras una edición de 2025 dedicada al talento haitiano, España se enorgullece de contribuir este año al retorno de la fusión de culturas y tradiciones musicales que caracterizan al festival", declaró el embajador de España en Puerto Príncipe, Marco Penin Toledano, en una nota de la embajada española.

Creado en 2007 por la Fundación Haití Jazz, el PapJazz se ha consolidado a lo largo de los años como una importante plataforma cultural en la región del Caribe, reconocida por su exigencia artística, su apertura internacional y su labor de desarrollo de públicos.

El festival se celebra en un contexto marcado por la inseguridad y las incertidumbres relacionadas con la gobernanza política, en medio de la expectativa del próximo 7 de febrero, fecha que marca el final del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) que gobierna el país desde abril de 2024.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021, el país ya no cuenta con cargos electos, mientras que este año se cumple una década desde que Haití no ha podido celebrar elecciones para renovar la clase política.